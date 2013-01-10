《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透北京1月10日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:28时,1美元=6.224人民币 )
公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价
元) 仪电电子 3.61 0.364 1.59 市北高新 7.32 0.501 2.35 大众交通 4.83 0.554 1.40 永生投资 17.34 1.04 2.68 老凤祥 21.49 2.348 1.47 S中纺机 12.81 0.575 3.58 鼎立股份 11.76 0.686 2.75 氯碱化工 8.29 0.512 2.60 双钱股份 8.51 0.65 2.10 海立股份 6.81 0.551 1.99 浦东金桥 8.99 0.954 1.51 外高桥 9.55 0.818 1.88 ST联华 8.72 0.547 2.56 锦江投资 6.83 0.784 1.40 中路股份 11.62 0.729 2.56 金山开发 8.34 0.495 2.71 海欣股份 5.62 0.436 2.07 耀皮玻璃 5.91 0.484 1.96 大江股份 4.2 0.298 2.26 上柴股份 10.98 0.668 2.64 丹化科技 12.19 0.91 2.15 上海三毛 7.74 0.777 1.60 友谊股份 8.79 1.271 1.11 上工申贝 7.45 0.472 2.54 上海机电 8.13 1.072 1.22 宝信软件 14.33 1.284 1.79 上海物贸 4.55 0.51 1.43 自仪股份 6.32 0.537 1.89 上海普天 9.78 0.588 2.67 陆家嘴 11.95 1.294 1.48 华新水泥 14.97 1.818 1.32 锦江股份 14.32 1.475 1.56 鄂尔多斯 8.98 1.061 1.36 华电能源 2.72 0.29 1.51 SST天海 7.44 0.436 2.74 大名城 6.88 0.474 2.33 东方通信 4.46 0.402 1.78 黄山旅游 12.71 1.342 1.52 开开实业 10.22 0.785 2.09 海南航空 4.3 0.676 1.02 ST轻骑 4.86 0.293 2.66 振华重工 3.46 0.393 1.41 锦州港 3.6 0.391 1.48 九龙山 3.32 0.383 1.39 凌云股份 6.73 0.529 2.04
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (整理 尹嫄婷; 审校)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计