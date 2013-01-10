《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透北京1月10日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:32时,1港元=0.80289人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比价 港元) 万科 10.12 12.50 1.01 深物业 7.08 5.38 1.64 南玻 8.88 5.90 1.87 深康佳 3.26 2.40 1.69 ST中华 4.19 1.56 3.35 ST中冠 6.94 3.17 2.73 深深宝 8.42 5.73 1.83 深华发 6.31 3.42 2.30 深赤湾 10.08 11.01 1.14 招商地产 30.20 27.35 1.38 特力 6.37 3.54 2.24 飞亚达 8.22 7.56 1.35 一致药业 33.75 30.17 1.39 深深房 4.02 2.89 1.73 ST盛润 9.36 5.10 2.29 深南电 4.32 2.58 2.09 深纺织 7.65 5.17 1.84 方大集团 4.39 2.70 2.03 深国商 14.75 9.93 1.85 深赛格 4.42 2.73 2.02 宝石 12.28 7.34 2.08 小天鹅 8.94 8.41 1.32 粤高速 3.16 2.80 1.41 晨鸣纸业 4.09 3.39 1.50 ST珠江 2.96 1.97 1.87 丽珠 33.90 28.30 1.49 美菱电器 3.85 3.75 1.28 大冷股份 7.08 5.21 1.69 粤电力 5.81 4.74 1.53 佛山照明 6.68 5.54 1.50 江铃汽车 17.68 18.30 1.20 沙隆达 5.68 3.51 2.02 苏常柴 5.74 3.80 1.88 威孚高科 31.21 25.68 1.51 古井贡酒 37.10 29.30 1.58 ST东海 3.31 2.43 1.70 长安汽车 6.35 4.79 1.65 京东方 2.30 1.66 1.73 鲁泰 6.91 7.12 1.21 本钢板材 3.53 2.74 1.60 张裕 48.46 48.41 1.25 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (整理 尹嫄婷; 审校 黄凯)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计