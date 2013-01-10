台湾央行: 共发行345.05亿台币存单,存单余额增1.25亿

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透台北1月10日 - 台湾央行周四公布,今日共发行345.05亿台币存单,若相较存单到期金额343.8亿,存单发行余额增加1.25亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 230.05 91天期 0.93 93.00 182天期 1.05 22.00
央行上日共发行1,415.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,815.5亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周三超额准备为负54亿台币;累计超额准备为负794亿台币,加计前期1%的超额准备为685亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。