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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 16:48 BJT

台湾央行: 共发行345.05亿台币存单,存单余额增1.25亿

路透台北1月10日 - 台湾央行周四公布,今日共发行345.05亿台币存单,若相较存单到期金额343.8亿,存单发行余额增加1.25亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 230.05 91天期 0.93 93.00 182天期 1.05 22.00

央行上日共发行1,415.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,815.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周三超额准备为负54亿台币;累计超额准备为负794亿台币,加计前期1%的超额准备为685亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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