台湾央行: 共发行345.05亿台币存单,存单余额增1.25亿

路透台北1月10日 - 台湾央行周四公布,今日共发行345.05亿台币存单,若相较存单到期金额343.8亿,存单发行余额增加1.25亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 230.05 91天期 0.93 93.00 182天期 1.05 22.00

央行上日共发行1,415.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,815.5亿台币.