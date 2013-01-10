《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透北京1月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:36时,1 港元=0.80289人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-2.99%,低于 上交易日收盘的-2.44%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格( A/H股比价 元) 港元) 工商银行 4.23 5.75 0.92 建设银行 4.62 6.51 0.88 中国银行 2.94 3.65 1.00 农业银行 2.82 3.99 0.88 招商银行 13.54 17.72 0.95 中信银行 4.23 4.98 1.06 交通银行 4.90 6.11 1.00 民生银行 8.13 9.63 1.05 中国人寿 21.07 26.35 1.00 中国平安 44.99 67.80 0.83 中国太保 21.73 31.40 0.86 中信证券 13.22 19.38 0.85 新华人寿 27.78 31.90 1.08 海通证券 9.89 12.76 0.97 华能国际 6.70 7.15 1.17 大唐发电 4.11 3.02 1.70 华电国际 3.81 2.81 1.69 中煤能源 7.76 8.89 1.09 中国神华 24.88 34.55 0.90 中国石油 9.00 10.94 1.02 兖州煤业 18.09 14.04 1.60 中国石化 7.04 9.16 0.96 上海石化 5.22 2.86 2.27 中海油服 16.39 15.58 1.31 仪征化纤 6.04 2.05 3.67 中国铝业 5.25 4.07 1.61 江西铜业 24.83 21.45 1.44 洛阳钼业 8.47 3.82 2.76 紫金矿业 3.83 3.08 1.55 马钢股份 2.17 2.76 0.98 鞍钢股份 4.13 6.37 0.81 重庆钢铁 3.61 1.49 3.02 海螺水泥 18.58 28.80 0.80 洛阳玻璃 5.53 1.71 4.03 北人股份 6.29 2.96 2.65 中联重科 8.90 11.04 1.00 金隅股份 7.67 7.50 1.27 中国国航 5.78 7.11 1.01 东方航空 3.51 3.55 1.23 南方航空 3.92 4.40 1.11 中国远洋 4.58 4.73 1.21 中海集运 2.55 2.64 1.20 中集集团 12.72 14.94 1.06 中海发展 4.76 5.13 1.16 宁沪高速 5.30 7.77 0.85 深高速 3.45 3.15 1.36 成渝高速 3.33 2.99 1.39 皖通高速 4.04 4.63 1.09 广深铁路 2.98 3.16 1.17 中国南车 5.02 7.01 0.89 中国交建 5.16 7.74 0.83 中国铁建 6.17 9.24 0.83 中国中铁 3.28 4.90 0.83 长城汽车 23.62 26.40 1.11 比亚迪 21.83 25.35 1.07 广汽集团 6.35 7.83 1.01 青岛啤酒 33.30 46.35 0.89 广州药业 22.23 15.94 1.74 新华制药 4.58 2.30 2.48 海信科龙 7.37 3.40 2.70 南京熊猫 5.40 2.18 3.09 晨鸣纸业 4.09 3.31 1.54 上海医药 11.58 16.04 0.90 中兴通讯 10.18 14.96 0.85 东方电气 14.79 16.82 1.10 潍柴动力 25.10 35.80 0.87 东北电气 2.25 1.14 2.46 广船国际 12.30 7.11 2.15 经纬纺机 10.91 5.73 2.37 昆明机床 4.82 2.16 2.78 一拖股份 9.95 7.97 1.55 北辰实业 3.05 2.11 1.80 创业环保 4.77 2.10 2.83 中国中冶 2.25 1.81 1.55 金风科技 5.92 4.32 1.71 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面,请点选<0#HKSEH-CHINAA>.(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计