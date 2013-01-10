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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 16:45 BJT

国际油市: 沙特12月原油日产量减少至902.5万桶--行业消息

路透迪拜1月10日 - 一行业消息人士周四称,沙特(沙乌地)阿拉伯12月削减原油日产量至902.5万桶,低于11月的949万桶.

消息人士并称,沙特12月每日平均还动用12.6万桶储备,使每日向市场的供应总量达915.1万桶.(完) (编译 张若琪; 审校 艾茂林)

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