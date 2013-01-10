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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 18:15 BJT

路透基点: 15家银行加入中国忠旺2亿美元的三年期境外定期贷款--RLPC

路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,包括主办行在内有15家银行参与香港上市的中国忠旺最高2亿美元的三年期境外定期贷款,获超额认购至3亿美元以上.

东亚银行、高雄银行、板信商业银行、永丰银行、彰化银行、万泰商业银行、华南银行、兆丰国际商业银行、平安银行、大众银行、台湾中小企业银行以及台湾合作金库银行加入该次贷款协议,台湾银行、野村和台新银行是这次的牵头行兼簿记行.

消息人士称,该次贷款规模不太可能扩大.预期在下周会签署协议.

一如之前报导,三家牵头行兼簿记行各自承贷5,000万美元子弹式贷款,贷款利率为较一个月、两个月或三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点.

银行受邀按三个级别加入银团.按3,000万美元或以上、2,000-2,900万美元、2,000万美元以下这三个贷款区间,前端费分别为110、75和50个基点.所筹资金将用作运营资本.

这将是该公司第一笔境外银团贷款.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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