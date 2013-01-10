路透基点: 15家银行加入中国忠旺2亿美元的三年期境外定期贷款--RLPC

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,包括主办行在内有15家银行参与香港上市的中国忠旺最高2亿美元的三年期境外定期贷款,获超额认购至3亿美元以上.
东亚银行、高雄银行、板信商业银行、永丰银行、彰化银行、万泰商业银行、华南银行、兆丰国际商业银行、平安银行、大众银行、台湾中小企业银行以及台湾合作金库银行加入该次贷款协议,台湾银行、野村和台新银行是这次的牵头行兼簿记行.
消息人士称,该次贷款规模不太可能扩大.预期在下周会签署协议.
一如之前报导,三家牵头行兼簿记行各自承贷5,000万美元子弹式贷款,贷款利率为较一个月、两个月或三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点.
银行受邀按三个级别加入银团.按3,000万美元或以上、2,000-2,900万美元、2,000万美元以下这三个贷款区间,前端费分别为110、75和50个基点.所筹资金将用作运营资本.
这将是该公司第一笔境外银团贷款.(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计