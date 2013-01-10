台湾汇市: 台币收盘至16个月高位,外资青睐风险资产

* 外资出口商同步拉抬台币

* 中国数据推升亚币前景

* 全日交投升破且站稳29元偏强

* 明日或先行挑战去年年高28.959

路透台北1月10日 - 台币兑美元 周四收升2.2分来到逾16个月高位.中国12月出口数据超乎预期,及人民币在离岸表现强势再度引起亚币同步高涨的话题.台币在外资青睐、出口商忧心价格难以回跌的美元抛盘助益下走高,且全日多在29元偏强交投,再度有效突破29元的此前央行心理防卫关卡.

汇银人士指出,央行于盘中虽积极买入美元,但价位上已不强求在29元以上,加上台股今日表现亮丽,外资汇入不少,央行并不希望逆势而为,但预料也不至于让台币快速升值,主要策略仍在以时间换取空间,将静待央行明日在盘中的态度和动向,以确认台币偏升趋势是否确立.

"现在气氛不坏,但在29元下方(台币偏升)央行也没必要一路放手...毕竟日圆仍有很大的不确定性."一外资银行交易员说.

台币盘中高位28.979虽然只是一周高位,但离前高1月3日的28.978仅一步之遥,明日可望盘中突破后挑战去年11月12日年高28.959.今天收盘高位29.088则已越过去年高点,前高来到2011年9月5日报29.071.

今日人民币中间价 再创八个月新高,虽然在岸人民币 价位未再升破上日的历史新高6.2216元,但离岸人民币 仍持续走强,全日交易稳于6.20偏强水位,加上中国12月出口表现超乎预期,提供包括台币在内的亚币有力支撑.

另名本地交易员指出,今日台币再度升破29元后,少部份出口商出现恐慌卖压,但仍有一些有卖汇需求的出口商不愿降价求售,预料农历春节前出口商仍有不少抛汇需求待消化.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币长短天期换汇点折价也再度明显扩大,一个月期于现汇收盘时较上日扩大约5-6分,风险资产重受青睐的气氛上扬,美元买气退却.交易员称NDF折深已有套利空间出现,后续走势将再观察.

中国外贸进出口经历了剧烈波动的一年后,12月迎来亮丽的收官,进出口均优于预期,尽管2012年全年贸易不及年初目标,但受益于欧美经济好转,外贸已行在复苏之路上.

台股加权指数 周四收升涨0.94%,报7,811.64点;外资及陆资今日在台股买超87.71亿台币,结束此前连四个交易日卖超.

新兴汇市方面,印尼卢比 周四遭资本外流疑虑打压,一个月期远汇跌至逾三年最弱水准,但其他亚洲新兴货币走强,因中国贸易数据较预期强劲.

明日重要事件及数据包括美国国际贸易收支、韩国央行基准利率.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.088 29.110 28.979-29.110 29.110 6.63 5.95

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