表格: LME金属库存最新变化--1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透1月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨): 品种 最新库存 变动 铜 326,575 -2,475 锡 12,700 -5 铅 304,650 -1,600 锌 1,215,275 -2,525 铝 5,191,900 -4,750 镍 144,342 +924 铝合金 87,740 持平 NASAAC 147,140 -20 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC- 铅 <MPB-STOCK <0#MPBSTX-LOC- S> GRD> S> GRD> 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC- 锡 <MSN-STOCK <0#MSNSTX-LOC- S> GRD> S> GRD> 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC- 铝合 <MAA-STOCK <0#MAASTX-LOC- S> GRD> 金 S> GRD> 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC- NASAA <MNA-STOCK <0#MNASTX-LOC- S> GRD> S> GRD> (编译 李春喜; 审校 丁琦)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。