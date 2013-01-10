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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 17:06 BJT

台湾债市: 101/9期10年公债中,证券业卖超4.5亿台币

路透台北1月10日 - 台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9
A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       15.00       10.50       +4.50
     票券业        0.50        0.50        0.00
     证券业        7.00       11.50       -4.50

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