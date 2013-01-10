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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 17:09 BJT

香港个股: 神州数码主席寻求配售高至7.6亿港元股份--销售文件

路透香港1月10日 - 据路透周四获得的销售文件显示,中国IT服务供应商--神州数码 主席郭为寻求配售公司股份,套现最多7.6亿港元.

销售文件显示,郭为透过其公司Kosalaki Investments Ltd按每股12.5-12.7港元,配售神州数码6,000万股股份;配售价较今天收市价13.82港元,折让8.1-9.6%.

神州数码今天收涨2.52%,过去一个月累计升0.15%.(完)

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