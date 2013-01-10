版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 17:18 BJT

香港个股: 周大福第三季度同店销售按年跌8%,受市道疲弱拖累

路透香港1月10日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团 周四公布,截至去年12月底第三季度的同店销售按年下跌8%,但受惠新增零售点,令整体营业额按年仍取得4%增长.

周大福的声明称,期内同店销售表现疲弱,因上年同期的比较基数较高,加上内地珠宝市场疲弱所致,尤其是10月国庆黄金周的销售表现比较预期,大大拖低第三季度的销售额.

其中,中国内地于第三季度的同店销售按年减少11%,香港及澳门同店销售则按年跌6%.中国内地期内营业额按年下滑3%,港澳地区则升11%.

不过,周大福于第三季度净开设70个零售点,部分抵销了同店销售下滑的影响.截至去年底,周大福共有1,802个零售点.

周大福今天收高1.56%,报13港元;港股 则收涨0.59%.(完)

浏览周大福其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐