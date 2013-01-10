香港个股: 瑞安房地产启动上海太平桥写字楼项目,建成后年贡献6-7亿租金

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透上海1月10日 - 中国地产发展商--瑞安房地产 周四宣布启动其上海太平桥项目核心地块的超甲级写字楼企业天地二期项目,估计在今明两年陆续建成,建成并成熟后预计每年将给公司贡献6-7亿元人民币的租金收入,相当于其去年租金收入的一半.
目前上海太平桥项目建成或在建项目仅是其规划的一半左右,建成项目包括上海新天地、企业天地一期等知名商业地产,每年整体租金收入逾7亿元,市值达到150亿元.企业天地二期包括两栋高层写字楼,建筑面积共15.6万平方米,市值估计可达120亿元.
瑞安房地产目前已建成的商业物业共计63万平方米,帐面价值280亿元,公司方面估计2012年这些商业物业的租金收入在12亿元左右.按公司规划,未来1-2年内,包括企业天地二期在内,瑞安房地产还将建成100万平米的商业物业,价值400亿元左右.
"我们拥有的1,100万平米的土地储备中,商业物业达到660万平米,而目前仅开发了63万平米,十分之一都不到,现有许多项目在开发中,...短期内我们不急于增加商业的土地储备."瑞安房地产行政总裁李进港在公司新闻会上表示.
瑞安房地产已提出分拆商业地产业务,并于本周三宣布,负责商业地产运营和管理的全资子公司中国新天地将于3月1日起独立运营,将来其会寻机分拆上市. (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计