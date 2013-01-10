台湾货币市场: 1月11日及本提存期资金预期变化一览表

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透台北1月11日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行存单到期6,336亿台币 紧缩因素: --央行料发行存单 ============================================================== (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)3,121.65亿台币 : 01/12 603亿 01/13 4,386亿 01/14 149亿 01/15 71亿 01/16 3,939.6亿 01/17 230.5亿 01/18 3,816.65亿 01/19 317.5亿 01/20 2,829亿 01/21 472.5亿 01/22 94亿 01/23 2,681.7亿 01/24 211亿 01/25 3,175.85亿 01/26 185亿 01/27 2,771.5亿 01/28 109.95亿 01/29 53亿 01/30 117亿 01/31 34亿 02/01 6,873.9亿 --公债还本付息867.4975亿台币: 01/12 99甲1期公债付息 7亿 01/13 100甲2期公债付息 13.8125亿 01/16 97甲1期公债还本 750亿 01/16 97甲1期公债付息 17.8125亿 01/18 89甲7期公债付息 31.25亿 01/20 101甲2期公债付息 13亿 01/21 98甲1期公债付息 7亿 01/22 88甲3期公债付息 14.1225亿 01/28 99甲2期公债付息 13.5亿 --月底军公教薪饷拨款. 紧缩因素: --1/15: "102甲2期"公债发行,金额400亿台币,年期为五年. --1/21: "财102-1期"国库券发行,金额250亿台币,期限182天,18日标售. --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售. --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计