更新版 1-台湾货币市场: 银行因应春节资金调度先采负数操作,短率临走低压力

* 银行在春节前将先压低积数

* 市场资金仍充裕

* 短率在下周前不排除仍有走低压力 (新增拆款及超额准备最新数字)

记者 高洁如

路透台北1月10日 - 台湾银行间短率周四仍在低位.交易人士表示,为了因应春节前的资金调度,银行目前多先以负数操作因应,短率面临下跌压力.

他们指出,农历年前银行将有现金准备的压力,周转金虽少,但准备数字将堆积而上.此外,央行也会在农历年之前刻意维持资金的宽松,这令银行目前的资金调度,先以压低准备数字来因应,以避免日后准备数字过大不可收拾.

他们并预期,至少到下周末为止,资金充裕的情况仍不会改变,短率仍有些许走低压力.

"过年前积数一定是爆掉的,现在能做负数就做负数,"一位中型银行资调度人士表示.

为了因应农历年前后的存单落点安排,央行今日开放39,91和182天期的存单申购,并称39天期的存单发行将持续到1月18日(下周五)为止.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,同上日.今日区间在0.295-0.42%,上日在0.295-0.43%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,同上日.

**短票利率持平**

短票市场方面,票券商指出,除了银行之外,目前民间法人也是票券商资金来源的一大供应者.近期银行买票利率走低,但民间企业的利率并未明显下跌,近期也将做一些调整.

在此情况下,周四的短票利率暂且停留在0.74%不变.

台湾央行今日共发行345.05亿台币存单,若相较存单到期金额343.8亿,存单发行余额增加1.25亿. 周五存单到期6,336亿.

拆款中心资料 显示,周四超额准备为负217亿台币;累计超额准备为负1,011亿台币,加计前期1%的超额准备为468亿台币.

**公债RP利率在区间低位**

公债10天期附买回(RP)利率维持在区间低位.目前货币市场资金浮滥,RP成交利率向区间低位靠拢,但考量农历年节的资金需求,令RP利率未能积极往下测试,料RP利率将维持在既有低档区间徘徊.

证券商交易员表示,今天银行及投信资金皆偏多,找券需求显着,但对于成交利率仍有所坚持,除非是新承作券源成交利率才比较好议价,但新承作标的可说是僧多粥少,令本周RP成交利率向下测试有点卡住,料农历年后主要交投利率才会有比较明显的下跌.

"没有新券可做,(区间低位)利率下不去."一券商资金调度人士说.

另一大型票券商交易员则称,今日短天期公司债RP成交利率续降至0.76%,"客户端都没有挣扎",明天还会持续调降,毕竟银行间可接受短票利率在0.74%,表示公司债RP利率还有下调空间,至于短天期公债RP利率则维持在0.68%.