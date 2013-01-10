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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 18:14 BJT

香港个股: 渣打寻求配售高至5.3亿港元瑞安房地产股份--销售文件

路透香港1月10日 - 据路透周四获得的销售文件显示,渣打银行新加坡分行寻求配售中国房地产商--瑞安房地产 价值高至5.3亿港元的股份,此举为终止相关衍生工具.

销售文件显示,渣打按每股3.62-3.7港元,配售瑞安房地产约1.42亿股股份;配售价较后者今天收市价3.86港元,折让4.15-6.22%.

渣打证券负责是次配售安排.

瑞安房地产今天收升0.52%,过去一个月累计跌5.9%.(完)

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