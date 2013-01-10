《中国企业债发行日程表》--1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *泉州城投 17 7 6.48% AA+ 1/11-1/17 国开证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 摩根士丹利华鑫 ======================================================================================== *太仓城投 16 7 6.75% AA 1/11-1/17 东吴证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 中信建投 ======================================================================================= *湖南湘投 5 7 7.10% AA 1/11-1/17 德邦证券 金天科技集团 (第5年末附投资者选择权/湖南湘投控股集团提供担保) 南京证券 ======================================================================================== *成都城投 20 7 簿记建档区间5.70%-6.70% AA+ 1/14-1/16 中信建投 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 资阳城投 5 6 7.58% AA- 1/9-1/11 平安证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) ======================================================================================== 南昌经开 4 7 6.88% AA 1/9-1/11 平安证券 投资控股 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 滁州同创建投 8 7 7.05% AA 1/9-1/15 国金证券 (第3-7年每年末偿还20%本金/以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 南通港闸区 12 7 7.15% AA- 1/9-1/15 东北证券 国有资产经营总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/南通国资控股提供担保) ======================================================================================== 安顺国资 8 7 6.98% AA 1/10-1/14 齐鲁证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ======================================================================================== 云南公路 20 6 前3年区间5.35%-6.35% AA+ 1/11-1/15 海通证券 开发投资 (第3年末附投资者选择权) 西南证券 ======================================================================================== 河南盛润 11 6 前3年7.39% AA 1/10-1/16 国海证券 控股集团 (第3年末附投资者选择权/以控股子公司房屋所有权等提供担保) ======================================================================================== 盘锦石油高新 15 7 6.95% AA 1/10-1/16 国泰君安证券 产业园开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中原证券 ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (发稿 徐永 审校 刘昕)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计