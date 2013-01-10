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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 18:33 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月10日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)  年利率    主体评级    发行时间      主承销商
           (亿元人民币) 
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*泉州城投       17         7      6.48%        AA+      1/11-1/17     国开证券
                       (第3-7年每年末偿还20%本金)                     摩根士丹利华鑫
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*太仓城投       16         7      6.75%        AA       1/11-1/17     东吴证券
                       (第3-7年每年末偿还20%本金)                     中信建投
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*湖南湘投        5         7       7.10%       AA       1/11-1/17     德邦证券
金天科技集团           (第5年末附投资者选择权/湖南湘投控股集团提供担保)       南京证券 
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*成都城投       20         7 簿记建档区间5.70%-6.70% AA+ 1/14-1/16      中信建投
                       (第3-7年每年末偿还20%本金)  
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资阳城投         5         6      7.58%        AA-      1/9-1/11      平安证券
                       (第3-6年末每年偿还25%本金)
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南昌经开         4         7      6.88%        AA       1/9-1/11      平安证券
投资控股               (第3-7年每年末偿还20%本金)  
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滁州同创建投     8         7      7.05%         AA      1/9-1/15      国金证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金/以土地使用权提供担保)
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南通港闸区      12         7      7.15%        AA-      1/9-1/15      东北证券
国有资产经营总公司     (第3-7年每年末偿还20%本金/南通国资控股提供担保)
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安顺国资         8         7      6.98%        AA       1/10-1/14     齐鲁证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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云南公路        20         6    前3年区间5.35%-6.35% AA+ 1/11-1/15    海通证券
开发投资            (第3年末附投资者选择权)                           西南证券
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河南盛润        11         6   前3年7.39%      AA        1/10-1/16    国海证券
控股集团      (第3年末附投资者选择权/以控股子公司房屋所有权等提供担保)
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盘锦石油高新    15         7      6.95%        AA        1/10-1/16    国泰君安证券
产业园开发公司         (第3-7年末每年偿还20%本金)                     中原证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限(年)   年利率       债项评级    发行时间     主承销商
             (亿元人民币)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (发稿 徐永  审校 刘昕)

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