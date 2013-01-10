基金观点: 港股步入"牛市",2013年投资回报将为10年最佳--汇丰

路透香港1月10日 - 汇丰环球投资管理周四称,香港在内的亚洲股市步入"牛市",预期2013年的投资回报将是未来10年之中最高.

汇丰环球投资管理亚太区投资总监及策略投资总监马浩德(Bill Maldonada)在记者会上表示,中国和香港等亚洲股市已步入"牛市",受低利率和风险溢价下降的推动,亚洲(日本除外)跑赢环球股市,然而投资者尚未感觉到牛市的存在,只因股市依然波动.

他并称,"亚洲各政府尚有很多刺激经济的空间,使经济以至企业盈利均更加健康,...相比起去年中市场不断调降企业盈利预测,今年内很大机会需要调升企业盈利预测."

在亚洲市场中,汇丰看好中国及韩国,并偏好周期性股份,尤其是多元化消费品板块.

马浩德并表示,目前难以预测这个牛市能够持续多长时间,以该行预测未来10年股市平均年回报率7-8%计,至少今年的投资回报率可以远高于这个水平.

汇丰环球投资管理宏观及投资策略环球主管Philip Poole称,与政府债券相比,股息率目前处于吸引的水平,而不少企业财政状况稳健,得以支持增派股息.

"预料主要成熟市场的利率将于未来两年甚至更长时间内维持极低水平.在此低息环境之下,主要政府债券并不吸引.然而,股票和高收益债券市场仍具投资机遇."他说.

汇丰认为,随着中国经济日趋成熟,未来10年的经济增速将会放缓,同时结构性通胀有可能较高.虽然如此,汇丰认为中国经济将会实现"软着陆",2013年国内生产总值(GDP)增长8-8.5%.(完)