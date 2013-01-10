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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 20:53 BJT

美股盘前: Molycorp股价挫跌6.3%,稍早公布今年营收预估

路透纽约1月10日 - Molycorp Inc 股价周四盘前下跌6.3%至10.11美元,稍早公布公司2013年营收和现金流预估.(完)

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