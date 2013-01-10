欧洲央行: 总裁德拉吉称,需见到复苏迹象才能退出当前政策

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透1月10日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示:
* 物价压力应会持续受到控制
* 今年通胀率料降至2%下方
* 欧元区经济疲态料延续到2013年
* 资产负债表调整以及持续的不确定性将持续拖累经济活动
* 经济应会在2013年稍后逐步复苏
* 各国政府降低财政和结构性失衡状况是很重要的
* 数项经济指标已大致在低档水准趋稳
* 金融市场信心已进一步改善
* 经济前景仍有下档风险
* 经济下档风险与改革缓慢以及地缘政治议题有关
* 通胀风险大致平衡
* 通胀下档风险来自较预期疲弱的经济,上档风险来自税务和油价
* 说明利率维持不变的原因,称债券收益率、信用违约互换(CDS)大幅降低、且股市上涨
* 被问及欧洲央行是否会进行更多的长期操作时,德拉吉称相信资金状况现已令人满意
* 大致上而言,低迷的贷款活动是反映当前的企业景气循环
* 欧洲央行利率决议是一致通过
* 被问及欧洲央行是否在考虑退出计画时,德拉吉说没有
* 需要见到复苏的迹象才能退出当前政策
* 银行缺乏资金的情况已大幅改善
* 我们今年会看到更佳的信贷景况 (完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。