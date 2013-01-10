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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 22:07 BJT

欧洲央行: 总裁德拉吉称,需见到复苏迹象才能退出当前政策

路透1月10日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示:

* 物价压力应会持续受到控制

* 今年通胀率料降至2%下方

* 欧元区经济疲态料延续到2013年

* 资产负债表调整以及持续的不确定性将持续拖累经济活动

* 经济应会在2013年稍后逐步复苏

* 各国政府降低财政和结构性失衡状况是很重要的

* 数项经济指标已大致在低档水准趋稳

* 金融市场信心已进一步改善

* 经济前景仍有下档风险

* 经济下档风险与改革缓慢以及地缘政治议题有关

* 通胀风险大致平衡

* 通胀下档风险来自较预期疲弱的经济,上档风险来自税务和油价

* 说明利率维持不变的原因,称债券收益率、信用违约互换(CDS)大幅降低、且股市上涨

* 被问及欧洲央行是否会进行更多的长期操作时,德拉吉称相信资金状况现已令人满意

* 大致上而言,低迷的贷款活动是反映当前的企业景气循环

* 欧洲央行利率决议是一致通过

* 被问及欧洲央行是否在考虑退出计画时,德拉吉说没有

* 需要见到复苏的迹象才能退出当前政策

* 银行缺乏资金的情况已大幅改善

* 我们今年会看到更佳的信贷景况 (完)

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