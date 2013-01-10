欧洲央行: 总裁德拉吉称,需见到复苏迹象才能退出当前政策

* 各国政府降低财政和结构性失衡状况是很重要的

* 数项经济指标已大致在低档水准趋稳

* 经济前景仍有下档风险

* 通胀下档风险来自较预期疲弱的经济,上档风险来自税务和油价

* 说明利率维持不变的原因,称债券收益率、信用违约互换(CDS)大幅降低、且股市上涨

* 被问及欧洲央行是否会进行更多的长期操作时,德拉吉称相信资金状况现已令人满意

* 大致上而言,低迷的贷款活动是反映当前的企业景气循环