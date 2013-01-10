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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 21:47 BJT

表格: 美国1月5日当周初请失业金人数升至37.1万人

路透1月10日 - 美国劳工部周四公布,

* 1月5日当周初请失业金人数为37.1万人(预估为36.5万人)

* 初请失业金人数四周均值为36.6万人

* 12月29日当周续请失业金人数为310.9万人(预估为323.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

01/05/13 371,000 365,750 -- --

12/29/12 367,000-R 359,000-R 3,109,000 2.4

12/22/12 363,000-R 360,000-R 3,236,000-R 2.5

12/15/12 362,000 368,000 3,206,000-R 2.5

12/08/12 344,000 381,500 3,238,000 2.5

12/01/12 371,000 408,250 3,213,000 2.5

11/24/12 395,000 405,750 3,219,000 2.5

11/17/12 416,000 397,750 3,305,000 2.6

注: R-修正值.(完)

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(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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