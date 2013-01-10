表格: 美国1月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透华盛顿1月10日 - 美国农业部(USDA)周四公布1月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 233.8 0.0 252.8 0.0 19,310.4 19,955.0
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 121.2 82.5
玉米 12.6 -11.6 48.8 0.0 12,768.8 24,992.8
高粱 30.0 0.0 30.0 0.0 913.7 537.8
大豆 321.8 85.0 663.2 85.0 31,091.2 24,553.5
豆粕 118.2 0.0 176.4 0.0 5,940.7 4,180.3
豆油 10.8 0.0 15.4 0.0 674.0 171.4
皮马棉 7.7 0.0 8.3 0.0 480.3 422.6
陆地棉 196.5 12.2 203.6 12.2 8,811.2 9,972.9
稻米 40.3 0.0 71.3 0.0 1,929.4 1,690.9
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(编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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