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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 22:06 BJT

表格: 美国1月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿1月10日 - 美国农业部(USDA)周四公布1月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 233.8 0.0 252.8 0.0 19,310.4 19,955.0

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 121.2 82.5

玉米 12.6 -11.6 48.8 0.0 12,768.8 24,992.8

高粱 30.0 0.0 30.0 0.0 913.7 537.8

大豆 321.8 85.0 663.2 85.0 31,091.2 24,553.5

豆粕 118.2 0.0 176.4 0.0 5,940.7 4,180.3

豆油 10.8 0.0 15.4 0.0 674.0 171.4

皮马棉 7.7 0.0 8.3 0.0 480.3 422.6

陆地棉 196.5 12.2 203.6 12.2 8,811.2 9,972.9

稻米 40.3 0.0 71.3 0.0 1,929.4 1,690.9

浏览美国农业部报告全文,请点 ;相关中文新闻请点选.(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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