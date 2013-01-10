版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 22:07 BJT

投行观点: Baird将ABB Ltd 目标价从22美元上调至24美元,评级为表现优于大盘

以上为即时重消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐