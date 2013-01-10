版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 22:16 BJT

投行观点: Lazard将拉斯维加斯金沙公司 目标价从52美元上调至59美元,评级为买入

以上为即时重消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐