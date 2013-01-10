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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 22:45 BJT

美国热股:诺基亚季度业绩受Lumia手机销售强劲提振,股价暴涨17%

路透1月10日 - 诺基亚 移动电话业务在上年第四季录得潜在获利,超过之前公司稍早的预估,受助于诺基亚新款Lumia智能电话销售强劲.

周四早盘,在美国上市场的诺基亚暴涨17.33%,报4.40美元.

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