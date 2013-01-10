版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 22:47 BJT

美国热股:青少年服饰零售商AEROPOSTALE下调财测,股价跌逾9%

路透1月10日 - 青少年服饰零售商AEROPOSTALE INC 称,截止上年12月29日假日季销售下跌6%,至6.45亿美元,促使公司将下调其第四季每股盈利预估,从原先预计的每股盈利介于0.36-0.41美元下调至介于0.20-0.24美元.

在周四早盘,AEROPOSTALE股价重挫9.72%,报12.07美元.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐