版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 22:52 BJT

美国热股: 蒂芙尼预期获利将在其预估区间的低端,股价下滑逾6%

路透1月10日 - 高档珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 称,假日季销售增长在其预估区间的低端,且获利将在预估区间的低端.

在周四早盘,蒂芙尼股价大跌6.5%,报59.51美元.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐