版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 23:01 BJT

美国热股:SUPERVALU称将出售五家零售超市连销店,股价暴涨逾16%

路透1月10日 - 美国第三大超级市场运营商SUPERVALU 称,计划出售五家零售超市连销店给由Cerberus Capital Management LP 牵头的投资集团.SUPERVALU并公布季度录得盈利.

在周四早盘,SUPERVALU股价暴升16.45%,报3.54美元.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐