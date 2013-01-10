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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 23:17 BJT

美国股市: 福特汽车将第一季股息增加一倍,股价上扬

路透1月10日 - 福特汽车 将第一季股息增加一倍,至每股0.10美元,尽管公司近期的市场占有率下降,且其欧洲业务表现疲弱.

周四早盘,福特汽车股价上升3.34%,报13.92美元.(完)

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