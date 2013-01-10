表格: 美国财政部标售30年期公债得标利率为3.070%,投标倍数为2.77

路透华盛顿1月10日 - 美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 3.070 中值 3.032 低值 2.980 价格/得标 价格 93.772210 高值得标比率 5.45% 投标倍数 2.77 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,000,900 总投标 36,048,702,900 竞争性投标得标 12,989,715,500 非竞争性投标得标 10,285,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 24,069,000,000 初级市场交易商得标 5,910,162,500 直接投标 5,033,000,000 直接投标得标 2,163,163,500 间接投标 6,936,417,500 间接投标得标 4,916,389,500 发行细节 发行日 2013/01/15 到期日 2042/11/15 CUSIP码 912810QY7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)