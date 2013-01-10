表格: 美国财政部标售30年期公债得标利率为3.070%,投标倍数为2.77

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透华盛顿1月10日 - 美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 3.070 中值 3.032 低值 2.980 价格/得标 价格 93.772210 高值得标比率 5.45% 投标倍数 2.77 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,000,900 总投标 36,048,702,900 竞争性投标得标 12,989,715,500 非竞争性投标得标 10,285,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 24,069,000,000 初级市场交易商得标 5,910,162,500 直接投标 5,033,000,000 直接投标得标 2,163,163,500 间接投标 6,936,417,500 间接投标得标 4,916,389,500 发行细节 发行日 2013/01/15 到期日 2042/11/15 CUSIP码 912810QY7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。