美国股市: 道琼工业指数收高0.6%,Nasdaq指数攀升0.51%

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约1月10日 - 美国股市周四上涨,标普500指数收在五年新高,因中国出口强于预期,引发对全球经济增长前景的乐观情绪.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高80.71点,或0.6%,至13,471.22点;标准普尔500指数 收高11.10点,或0.76%,至1,472.12点.Nasdaq指数 上升15.95点,或0.51%,至3,121.76点.
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。