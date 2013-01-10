美国股市: 道琼工业指数收高0.6%,Nasdaq指数攀升0.51%

路透纽约1月10日 - 美国股市周四上涨,标普500指数收在五年新高,因中国出口强于预期,引发对全球经济增长前景的乐观情绪.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高80.71点,或0.6%,至13,471.22点;标准普尔500指数 收高11.10点,或0.76%,至1,472.12点.Nasdaq指数 上升15.95点,或0.51%,至3,121.76点.