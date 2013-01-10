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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 05:58 BJT

加拿大股市:升至10个月高位,因中国贸易数据强劲

路透多伦多1月10日 - 加拿大主要股指周四升至10个月高位,因中国公布的贸易数据强劲,预示全球需求反弹,并提振了商品价格.

欧洲央行在周四管委一致决定维持利率在纪录低点后表示,欧元区经济在今年稍后将复苏,且已经有了一些迹象显示经济趋稳.投资人也因此受到鼓舞.

中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收盘攀升77.50点或0.62%,报12,599.74点.大盘10个主要板块中有八个上涨,金融股和保健股持稳,材料股跳升2.2%,能源股升0.4%.盘中大盘指数触及12,618.43点,为去年3月来最高.(完)

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