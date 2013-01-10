《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 54.22 +2.68 +5.20 2831209 搜狐 47.94 +1.24 +2.66 674014 网易 44.24 +1.83 +4.32 1246280 百度 110.57 +6.23 +5.97 9862969 亚信科技 10.83 -0.11 -1.01 103457 台湾 台湾积体电路 18.18 +0.64 +3.65 1950900 联电 2.05 +0.01 +0.49 446362 日月光 4.46 +0.17 +3.96 219654 硅品精密 5.37 +0.22 +4.27 545272 和信超媒体 1.01 -0.01 -0.97 14269 友达 4.32 +0.02 +0.47 458420 中华电信 32.86 +0.35 +1.08 39050 台湾国际航电 39.39 +0.09 +0.23 2979342 香港 中国移动 58.75 +1.45 +2.53 203717 中国联通 17.40 +0.36 +2.11 226373 中国电信 56.38 +0.64 +1.15 28061 中芯国际 3.23 +0.18 +5.90 246941 电讯盈科 4.35 +0.00 +0.00 3434 (完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计