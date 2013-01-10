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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月10日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
      
 公司名         股票代码        收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                    
 中国                                                           
 新浪                              54.22      +2.68      +5.20    2831209
 搜狐                              47.94      +1.24      +2.66     674014
 网易                              44.24      +1.83      +4.32    1246280
 百度                             110.57      +6.23      +5.97    9862969
 亚信科技                          10.83      -0.11      -1.01     103457
                                                                         
 台湾                                                           
 台湾积体电路                      18.18      +0.64      +3.65    1950900
 联电                               2.05      +0.01      +0.49     446362
 日月光                             4.46      +0.17      +3.96     219654
 硅品精密                           5.37      +0.22      +4.27     545272
 和信超媒体                         1.01      -0.01      -0.97      14269
 友达                               4.32      +0.02      +0.47     458420
 中华电信                          32.86      +0.35      +1.08      39050
 台湾国际航电                      39.39      +0.09      +0.23    2979342
                                                                         
 香港                                                           
 中国移动                          58.75      +1.45      +2.53     203717
 中国联通                          17.40      +0.36      +2.11     226373
 中国电信                          56.38      +0.64      +1.15      28061
 中芯国际                           3.23      +0.18      +5.90     246941
 电讯盈科                           4.35      +0.00      +0.00       3434
    
  (完)

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