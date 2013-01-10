日韩经济指标预测--1月11日-1月18日****

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透1月11日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月7日当周 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 40.0 -- 韩国央行基准利率 1月 2.75% 2.75% * 1月14日当周 1月14日(一) 暂无重要经济数据公布 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 12月 -- 持平 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上年同期 12月 -- -0.9% ) 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -- +2.6% 2350 日本机械订单(较上年同期) 11月 -- +1.2% 1月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 39.4 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同 12月 -- -0.2% 期) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.6% 1月17日(四) 暂无重要经济数据公布 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业产出修正值 11月 -- -1.7% 产能利用指数(较前月) 11月 -- +1.6% (完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计