澳新经济指标预测--1月11日-1月18日****

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透1月11日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月7日当周 1月11日-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较 12月 -- +1.4% 前月) (较上年同期) -- +7.3% * 1月14日当周 1月13日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.5% (较上年同期) -- +6.2% 1月13日-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1% 1月14日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 12月 -- -4.6% 网络招聘广告(较前月) -- -2.8% 0030 澳洲房屋融资 11月 -- +0.1% 投资房屋融资 -- +5.5% 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 8.0% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.8% 1月15日-16日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲消费者信心指数 1月 -- -4.1% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 -- 增加1.39 全职就业人数(万人) -- 减少0.42 就业参与率 -- 65.1% 失业率 -- 5.2% 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季 第四季 -- +0.3% ) (较上年同期) -- +0.8% 1月18日(五) 暂无重要经济指标公布.(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计