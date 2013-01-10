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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 06:30 BJT

****澳新经济指标预测--1月11日-1月18日****

路透1月11日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    * 1月7日当周

 1月11日-14日
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 2100      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较        12月         --      +1.4%
           前月)                                                      
                                  (较上年同期)                   --       +7.3%
 
    *  1月14日当周 

        
 1月13日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 2145      新西兰电子卡零售销售(较前月)            12月          --      +0.5%
                        (较上年同期)                             --      +6.2%
 
    
 1月13日-14日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 2330      澳洲TD-MI通胀指标                       12月          --      -0.1%
 
    
 1月14日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段      预估值       前值
 0030     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)              12月          --      -4.6%
                网络招聘广告(较前月)                             --      -2.8%
                                                                     
 0030     澳洲房屋融资                             11月          --      +0.1%
             投资房屋融资                                        --      +5.5%
 2100     新西兰NZIER企业信心指数                第四季          --       8.0%
 2145     新西兰食品价格指数                     12月            --      -0.8%
 
    
 1月15日-16日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 2330      澳洲消费者信心指数                       1月          --      -4.1%
 
    
 1月17日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段      预估值       前值
 0030     澳洲就业人数(万人)                       12月          --   增加1.39
             全职就业人数(万人)                                  --   减少0.42
                                                                     
             就业参与率                                          --      65.1%
             失业率                                              --       5.2%
 2145     新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季       第四季          --      +0.3%
          )                                                          
                            (较上年同期)                         --      +0.8%
 
    1月18日(五)
    暂无重要经济指标公布.(完)

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