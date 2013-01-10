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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 07:07 BJT

全球外汇市场1月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月10日(四)

2350 - 日本12月银行放款余额

2350 - 日本11月经常帐

1月11日(五)

-- - 日本财务大臣麻生太郎、经济财政大臣甘利明及其他官员在内阁会议后举行记者会.

0100 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔与Marketplace Money经济编辑Chris Farrel讨论2013年美国经济.

0430 - 亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦与前日本央行副总裁岩田一政在一次研讨会上讲话.

0500 - 日本12月服务业景气判断指数

0700 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩讲话.

0745 - 法国11月经常帐

0800 - 西班牙11月工业生产

0815 - 瑞士12月消费者物价指数(CPI)

0930 - 英国11月工业生产和制造业产出

1330 - 美国11月国际贸易收支

1330 - 美国12月进口和出口价格

1430 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表讲话.

1530 - 美国1月4日止当周ECRI领先指标

1900 - 美国12月联邦预算

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

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(编译 王兴亚; 审校 张荻)

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