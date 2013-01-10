版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月11日-1月18日****

路透1月11日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
  * 1月7日当周
 
 1月11日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段     预估值         前值
 1330      美国国际贸易收支(亿美元)                    11月    逆差413    逆差422.4
 1330      美国进口价格                                12月      +0.1%        -0.9%
              出口价格                                            持平        -0.7%
 1330      加拿大贸易收支(亿加元)                      11月    逆差6.0      逆差1.7
                出口(亿加元)                                        --        381.1
                进口(亿加元)                                        --        382.8
 1530      美国ECRI一周领先指标                  1月4日当周         --        126.4
 1900      美国联邦预算(亿美元)                        12月  赤字225.0  赤字1,721.1
 
  * 1月14日当周
    
    1月14日(一)
    暂无重要经济数据.
 
 1月15日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      预估值        前值
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)      1月12日当周          --       -4.2%
 1330      美国零售销售(较前月)                        12月       +0.2%       +0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                          +0.2%        持平
 1330      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)             12月       -0.1%       -0.8%
                               (较上年同期)                          --       +1.5%
               核心PPI(较前月)                                    +0.2%       +0.1%
                      (较上年同期)                                +2.1%       +2.2%
 1330      美国纽约联邦储备银行制造业指数               1月        0.00      负8.10
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)    1月12日当周          --       +2.1%
 1500      美国企业库存(较前月)                        11月       +0.3%       +0.4%
 
 
 1月16日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                       1月11日当周         --       726.4
             再融资指数                                              --      3956.6
 1330     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)               12月       持平       -0.3%
                              (较上年同期)                        +1.8%       +1.8%
           扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                        +0.1%       +0.1%
           扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                    +1.9%       +1.9%
 1330     美国实质所得(较前月)                          12月      +0.4%       +0.5%
 1400     美国整体资本净流动(亿美元)                    11月         --   净流出567
          外资买入美国公债(亿美元)                                   --         158
 1415     美国工业生产(较前月)                          12月      +0.3%       +1.1%
                                                                         
             产能利用率                                           78.5%       78.4%
 1500     美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场           1月         48          47
          指数                                                           
 1630     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   12月         --       +0.2%
 
    
 1月17日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段     预估值       前值
 1330     美国房屋开工(万户)                             12月       88.0       86.1
             建筑许可(万户)                                         90.0       90.0
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)            1月12日当周         --       37.1
          初请失业金人数四周均值(万人)                                --     36.575
          续请失业金人数(万人)                     1月5日当周         --      310.9
 1500     美国费城联邦储备银行制造业指数                  1月        8.0        8.1
  
 
 1月18日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段     预估值       前值
 1455     美国路透/密西根大学消费者信心指数           1月初值         --       72.9
                               现况指数                               --       87.0
                               预期指数                               --       63.8
 1530     美国ECRI一周领先指标                    1月11日当周         --         --
 (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐