电脑产业: 2012年全球PC假日季销量五年来首次下滑--IDC

路透西雅图1月10日 - 追踪科技行业的国际数据公司(IDC)称,个人电脑(PC)假日季销量于五年来首次下降,因微软 的新操作系统Windows 8未能激起买家的很大兴趣,而且很多人更愿意购买平板电脑和功能强大的智能手机,而不是PC.

惠普 、联想 和戴尔 等PC厂商去年第四季的全球PC销量为8,980万台,较2011年第四季减少6.4%.该结果略逊于大多数人的预期.