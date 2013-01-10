电脑产业: 2012年全球PC假日季销量五年来首次下滑--IDC

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透西雅图1月10日 - 追踪科技行业的国际数据公司(IDC)称,个人电脑(PC)假日季销量于五年来首次下降,因微软 的新操作系统Windows 8未能激起买家的很大兴趣,而且很多人更愿意购买平板电脑和功能强大的智能手机,而不是PC.
惠普 、联想 和戴尔 等PC厂商去年第四季的全球PC销量为8,980万台,较2011年第四季减少6.4%.该结果略逊于大多数人的预期.
据IDC称,2012年PC全年销量总计为3.52亿台,比2011年减少3.2%.这是2001年以来全年销量首次减少.(完) (编译 白云; 审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。