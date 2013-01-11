中国证券: 遵义钛业撤回IPO申请,成为财务核查启动后首例--报载

路透上海1月11日 - 中国证券报周五报导,贵州遵义钛业股份有限公司已主动要求撤回首次公开发行股票(IPO)并上市的申请材料.这是中国证监会近日启动IPO在审企业财务专项核查以后,首例撤回上市申请的企业.

遵义钛业公开表态,根据公司发展战略规划,公司主动要求撤回上市申请材料.而据中证报报导,根据相关规定,申请上市的公司需满足最近三个会计年度净利润均为正数的上市条件,遵义钛业在等待正式发行的过程中并未达到上述条件. 证监会2012年底发布通知,要求待审企业的保荐人和会计师做好2012年度财报专项检查,3月底完成自查.本周二,证监会召开会议布署财务核查工作时称,在自查完成后,四至五月证监会将复查,之后还会抽查.创业板待审企业若2012年净利同比下降,则应及时撤回申请.

有业内人士稍早分析,基于去年中国宏观经济减速,企业经营压力明显增加,2012年业绩同比下降不在少数.估计此次核查后,可能会有大量拟上市公司撤回IPO申请.

报导引述一位贵州证券界人士表示,"遵义钛业主营产品价格变化剧烈,海绵钛价格急跌之后一直未能回暖,加之遭遇环保检举和公司内部管理问题等因素,导致公司上市失败." 遵义钛业主营业务为海绵钛生产,据公司去年发行短期融资券时公告,去年1至9月,遵义钛业实净利润为-8,308.36万元,较上年同期减少9,356.09万元,亏损主因是成本涨幅高于营收增长及行业存在产能过剩.