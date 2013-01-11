中国金融: 光大金控集团力争今年8月18日挂牌,五年整体上市--董事长

路透上海1月11日--- - 中国证券报证周五报导援引光大集团董事长唐双宁表示,光大金融控股集团力争今年8月18日挂牌,争取五年整体上市.光大集团并确定了重组改制、拉直股权、合并报表、解除债务四方面改革重组内容,将成为名副其实的综合经营金控集团.

唐双宁唐并指出,下一步光大集团将对现有资产总价值、改革重组后集团本部财务状况、合并财务状况、主要财务指标和绩效评价等准确进行测算,逐步办理股权变更等有关工作.

改制后,光大集团由财政独资控股转制为由财政部、中投等共同持有股权的股份制公司,银行股权将通过汇金转投方式实现集团对银行控股,集团及证券、保险、资产管理等企业同光大银行、香港企业、实业企业全部合并报表.

报导引述业内人士表示,改制理顺了财政部、汇金公司、光大集团、光大银行的股权关系以及光大集团与中国人民银行、多家商业银行的债权关系,也解决了30年来光大北京、香港两个总部无法并表的问题.拉直中投、光大集团以及光大银行的股权关系,有利于未来通过光大系之间的互动实现综合化经营,成为金融机构从分业向混业经营的试验田.

唐双宁并透露,光大集团改制后净资产接近2,000亿元人民币,融资能力将大幅提高,资本实力将得到极大增强.

光大银行 近日发布关于光大集团重组改革进展情况的公告,确认汇金公司将部分该行股权注入光大集团,实现光大集团对该行并表.同时加上这次香港企业同北京总部并表,标志着光大集团成立30年来的历史遗留问题全部得到解决.