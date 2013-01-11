金砖国家: 1月10日股汇市收盘纵览

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
印度股市:几近收平,Infosys和其他软件服务出口商在季度业绩公布前下挫,水泥生产商也因近期前景忧虑而下滑.指标BSE指数 收跌0.02%,或3.04点,至19,663.55点.NSE指数 收低0.05%,或2.85点,报5,968.65点.
印度汇市:印度卢比兑美元连续第三日上涨,是逾一个月来最久连涨记录,因资本持续流入帮助消化来自原油精炼厂的稳定美元需求.卢比兑美元 收报54.56/57,强于周三收盘位54.75/76,盘中曾触及54.5650,为1月3日以来最强水准.
==============================================================
巴西股市:收高,中国经济数据强于预期为巴西股市带来利好,但未能刺激近期上涨的市场出现太多买盘.圣保罗交易所Bovespa指数 小涨0.16%,报61,678.31点,但盘中波动甚为剧烈.
巴西汇市:中国12月出口数据远胜预期,拉丁美洲货币受到支撑.雷亚尔兑美元 上涨0.38%,收在2.0289,投资者对巴西央行可能出手干预汇市表现出谨慎情绪. ==============================================================
南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数连续第二日创下纪录收盘高位.受到铂金价格上扬带动,Anglo American Platinum 等大型铂金生产商股价大涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.01%,报35,813.24点.但综合指数 下滑0.08%,收报40,299.59点.两股指收盘位距日内稍早创下的纪录高点均不远.
南非汇市:兰特兑美元自稍早的一周低位反弹,从欧元走强中寻找部分线索.兰特兑美元 触及盘中低位8.66,1502GMT时反弹至8.6250,较周三收盘位8.5965下跌0.433%.稍后,评级机构惠誉下调南非主权债信评等,兰特兑美元短暂触及低点8.6830,日内下挫1%.1710GMT时反弹至8.6650. (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。