金砖国家: 1月10日股汇市收盘纵览

印度股市:几近收平,Infosys和其他软件服务出口商在季度业绩公布前下挫,水泥生产商也因近期前景忧虑而下滑.指标BSE指数 收跌0.02%,或3.04点,至19,663.55点.NSE指数 收低0.05%,或2.85点,报5,968.65点.

印度汇市:印度卢比兑美元连续第三日上涨,是逾一个月来最久连涨记录,因资本持续流入帮助消化来自原油精炼厂的稳定美元需求.卢比兑美元 收报54.56/57,强于周三收盘位54.75/76,盘中曾触及54.5650,为1月3日以来最强水准.

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巴西股市:收高,中国经济数据强于预期为巴西股市带来利好,但未能刺激近期上涨的市场出现太多买盘.圣保罗交易所Bovespa指数 小涨0.16%,报61,678.31点,但盘中波动甚为剧烈.

巴西汇市:中国12月出口数据远胜预期,拉丁美洲货币受到支撑.雷亚尔兑美元 上涨0.38%,收在2.0289,投资者对巴西央行可能出手干预汇市表现出谨慎情绪. ==============================================================

南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数连续第二日创下纪录收盘高位.受到铂金价格上扬带动,Anglo American Platinum 等大型铂金生产商股价大涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.01%,报35,813.24点.但综合指数 下滑0.08%,收报40,299.59点.两股指收盘位距日内稍早创下的纪录高点均不远.