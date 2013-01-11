欧洲经济指标预测--1月11日-1月18日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月11日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 1月7日当周 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国经常帐收支 11月 -- 赤字28 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.3% (较上年同期) -0.2% -0.4% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.8% -0.8% (较上年同期) -1.9% -3.0% 英国制造业产出(较前月) +0.5% -1.3% (较上年同期) -1.3% -2.1% 1月14日当周 1月14-17日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国趸售物价(较前月) 12月 +0.1% -0.7% (较上年同期) +3.3% +3.2% 1月14日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利工业生产(较前月) 11月 +0.4% -1.1% (较上年同期) +0.3% -6.2% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 +0.2% -1.4% (较上年同期) -3.2% -3.6% 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国RICS房价差值 12月 -- 负9 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +2.1% +2.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前 +1.0% +1.0% 月) (较上年同期) +2.1% +2.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至11月 -- 赤字946 0900 意大利CPI(较前月) 12月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.4% +2.4% 意大利HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0930 英国CPI(较前月) 12月 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- +3.0% 英国核心PPI产出物价(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 英国PPI投入物价(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- -0.3% 英国PPI产出物价(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +2.2% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 顺差105亿 顺差102亿 1月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 +3.2% +2.7% 0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 11月 -- 顺差9.81 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差24.52 1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.4% -0.2% (较上年同期) +2.2% +2.2% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +0.9% +1.2% 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月 11月 -- 持平 ) (未经季节调整,较上年同期) -- -0.1% 意大利工业销售(经季节调整,较前月 -- -0.2% ) (经工作日调整,较上年同期) -- -4.7% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.9% (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。