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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 08:10 BJT

****欧洲经济指标预测--1月11日-1月18日****

路透1月11日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    1月7日当周

 1月11日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值
 0745     法国经常帐收支                          11月          --      赤字28
 0815     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)         12月        持平       -0.3%
                           (较上年同期)                      -0.2%       -0.4%
 0930     英国工业生产(较前月)                    11月       +0.8%       -0.8%
                    (较上年同期)                             -1.9%       -3.0%
          英国制造业产出(较前月)                             +0.5%       -1.3%
                      (较上年同期)                           -1.3%       -2.1%
   
  1月14日当周
       
 1月14-17日
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值       前值
 0700     德国趸售物价(较前月)                 12月       +0.1%        -0.7%
                    (较上年同期)                          +3.3%        +3.2%
        
 1月14日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段      预估值       前值
 0900     意大利工业生产(较前月)               11月        +0.4%        -1.1%
                      (较上年同期)                         +0.3%        -6.2%
 1000     欧元区工业生产(较前月)               11月        +0.2%        -1.4%
                      (较上年同期)                         -3.2%        -3.6%
 
    
 1月15日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段      预估值       前值
 0001     英国RICS房价差值                     12月          --         负9
 0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)    12月终值      +0.9%       +0.9%
                            (较上年同期)                   +2.1%       +2.1%
            消费者物价调和指数(HICP)(较前                  +1.0%       +1.0%
          月)                                                        
                              (较上年同期)                 +2.1%       +2.1%
                                                                     
 0745     法国年内迄今预算(亿欧元)           截至11月        --       赤字946
 0900     意大利CPI(较前月)                  12月终值      +0.3%       +0.3%
                  (较上年同期)                             +2.4%       +2.4%
          意大利HICP(较前月)                               +0.3%       +0.3%
                 (较上年同期)                              +2.6%       +2.6%
 0930     英国CPI(较前月)                      12月          --        +0.2%
                 (较上年同期)                                --        +2.7%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)        12月          --         持平
                           (较上年同期)                      --        +3.0%
          英国核心PPI产出物价(较前月)          12月          --         持平
                              (较上年同期)                   --        +1.4%
          英国PPI投入物价(较前月)                            --        +0.1%
                       (较上年同期)                          --        -0.3%
          英国PPI产出物价(较前月)                            --        -0.2%
                       (较上年同期)                          --        +2.2%
 1000     欧元区贸易收支(亿欧元)               11月      顺差105亿   顺差102亿
 
    
 1月16日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
 0815     瑞士零售销售(较上年同期)              11月        +3.2%       +2.7%
 0900     意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元)        11月         --       顺差9.81
               全球贸易收支(亿欧元)                          --       顺差24.52
 1000     欧元区HICP(较前月)                  12月终值      +0.4%       -0.2%
                   (较上年同期)                             +2.2%       +2.2%
 
    
 1月17日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
 0815     瑞士生产者/进口物价(较前月)           12月        持平        持平
                          (较上年同期)                      +0.9%       +1.2%
    
    
 1月18日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
  0900    意大利工业订单(经季节调整,较前月      11月         --         持平
          )                                                          
                 (未经季节调整,较上年同期)                   --         -0.1%
          意大利工业销售(经季节调整,较前月                   --         -0.2%
          )                                                          
                 (经工作日调整,较上年同期)                   --         -4.7%
  0930    英国零售销售(较前月)                  12月         --         持平
                 (较上年同期)                                --         +0.9%
 (完)
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