《中国报摘》--中国证券报1月11日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
* 头版头条:
--记者获悉,周四召开的监管部门工作会议已定调中国2013年货币政策,有关人士透露,2013年将继续实施稳健的货币政策,新增信贷投放目标定在8.5万亿元人民币左右,广义货币供应量(M2)目标增速定为13%左右.
* 其他:
--受累业绩下滑,贵州遵义钛业股份有限公司称,公司主动要求撤回首次公开发行股票并上市的申请材料;业内人士称,遵义钛业是证监会发布IPO公司专项检查工作通知以来,首家公告主动撤回IPO申请的已过会公司.
--国务院国资委主任王勇透露,截至去年底,国有控股上市公司共953家,占中国A股上市公司数量的38.5%;市值合计13.71万亿元,占A股上市公司总市值的51.4%.
--光大集团董事长唐双宁表示,光大金控集团力争今年8月18日挂牌,争取５年整体上市.
--记者从银监会获悉,截至2012年11月末,全国银行业金融机构理财产品余额达7.61万亿元.
--重庆近日调整征收房产税门槛,今年1月1日起,重庆高档住房应税价格开始执行新标准,应税价格起点从2012年的12,152元/平方米提高至12,779元/平方米,这一调整主要是基于去年以来重庆市房屋销售均价的提高,属常规调整.
--五粮液 预计2012年净利润95亿元-98亿元,同比增长54.28%-59.16%,基本每股收益约2.503元-2.582元.
--杰瑞股份 公告称,全资子公司烟台杰瑞石油装备技术公司获委内瑞拉国家石油服务公司PDVSA11.19亿元采购大单.
--中国石油和化学工业联合会的报告显示,2012年石化行业整体效益下降幅度较大,其中石油天然气开采业利润出现2010年以来的首次下降,降幅为3.1%;此外炼油业2012年亏损182.1亿元,已连续15个月累计亏损;但行业经济运行已经显现企稳回升态势,预计2013年产品价格和利润会实现双增长.
--记者从中国石油和化学工业联合会获悉,石化联合会向主管部门建议差别化征收石油特别收益金,并建议将石油特别收益金起征点从55美元/桶上调至70美元/桶.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计