《台湾报摘》--工商时报1月11日

--苹果 成为鸿海 营运大补丸,靠着吃苹果,鸿海营收缔造去年12月单月非合并营收3,609亿台币、上季9,883亿台币以及全年3.21兆(万亿)台币等三大新高纪录.鸿海业绩表现令市场刮目,俨然是最耀眼的苹果之光.

--台银将为今年公股金融圈承作房贷业务的主力行库.台银内部已完成今年各主要业务成长目标规画,由于台银存款量达3.2兆(万亿)台币,距离银行法第72条之2上限还有空间,因此今年将以3%作为房贷业务成长目标,连同旧贷清偿在内,预估台银今年可承作房贷新案动能将超过千亿台币.