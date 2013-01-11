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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 08:26 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月11日

* 头版头条:

--苹果 成为鸿海 营运大补丸,靠着吃苹果,鸿海营收缔造去年12月单月非合并营收3,609亿台币、上季9,883亿台币以及全年3.21兆(万亿)台币等三大新高纪录.鸿海业绩表现令市场刮目,俨然是最耀眼的苹果之光.

* 其他:

--备受国内外投资人瞩目的诚品集团旗下诚品生活 本月30日挂牌上柜,承销价160台币,昨日上柜前法说会,吸引逾600法人参与挤爆诚品信义会场.

--台银将为今年公股金融圈承作房贷业务的主力行库.台银内部已完成今年各主要业务成长目标规画,由于台银存款量达3.2兆(万亿)台币,距离银行法第72条之2上限还有空间,因此今年将以3%作为房贷业务成长目标,连同旧贷清偿在内,预估台银今年可承作房贷新案动能将超过千亿台币.

--针对两岸货币清算,中央银行总裁彭淮南昨日捎来好消息,强调中国人民银行与中国银行台北分行近期就会签署协议.市场看好,国内外汇指定银行(DBU)农历年前仍有机会开办人民币业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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