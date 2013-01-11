中国金融: 监管层目标今年新增信贷8.5万亿,M2增长约13%--报载

路透上海1月11日 - 中国证券报周五报导,周四召开的监管部门工作会议已定调2013年货币政策.今年将继续实施稳健的货币政策,新增信贷投放目标定在8.5万亿元人民币左右,广义货币(M2)目标增速定为13%左右.金融监管机构工作重点将围绕控制金融风险、深化金融改革进行.

业内人士指出,今年风险管理将加强,改革力度将加大.央行在去年12月的办公会议中提到,加强和改善宏观调控,继续实施稳健的货币政策,高度重视、深入分析金融领域存在的风险隐患,坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线,同时继续深化金融改革.

2013年的信贷预期目标定在8.5万亿元左右,为四年来最高值.业内人士表示,适度扩大信贷规模有利于支撑投资反弹.据测算,若2013年新增8.5万亿元信贷,便能保证27％左右的月均城镇固定投资实际增长率,大约能拉动5％左右的经济增长率,在消费平稳增长基础上,有利于实现全年7.5％左右的经济增长率.

业内人士并称,在平稳放贷基调下,8.5万亿元信贷投放目标既考虑今年经济增长所引发的信贷需求,也是在防控风险前提下监管机构可接受的信贷投放规模.

2010-2012年新增贷款规模分别为7.95万亿元、7.47万亿元和8.2万亿元,但近年来信贷目标已不再公布.

交通银行首席经济学家连平认为,2012年稳健的货币政策基于稳增长需要,在实际操作中具有"稳中偏松"特点.考虑到物价调控方面压力,2013年货币政策将实现真正的稳健,大幅收紧或大幅放松可能性均不大.

央行周四公布数据显示,2012年12月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.8%,接近此前央行确定的14%目标;2012年全年社会融资规模为15.76万亿元,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元.