香港个股: 汇丰控股称出售平安保险股权交易案仍按原先公告进行中

路透香港1月11日 - 汇丰控股 表示,先前就出售平安保险 股权予正大集团的交易案并无最新变化需要再次公告.暗示此交易案仍在进行中.

汇丰是在周四晚间于香港交易所发布声明称,对于多家媒体有关该交易案的报导,汇丰作出合理查询后,确认并不知悉任何需要公布以防汇丰股票出现内幕交易等资料.

"滙丰进一步确认,就此次查询所得,2012年12月5日所发的公布内容仍然准确."公告称.

汇丰在12月5日公告出售所持有的平安保险15.57%股份予正大集团(Charoen Pokphand Group Company Limited)附属公司.不过,近期传出国开行对于融资正大集团此项股权收购有所顾虑,令此高达727.36亿港元的交易案凭添不确定性.

不过,一位来自平安集的知情人士向路透透露,若国开行真得停了对此项交易的贷款,反而降低了保监会否定此次交易的一个风险点.

此外,中国保监会周四晚回复路透称,已就汇丰控拟出售平安保股权的交易进行初步审核,并通知公司补充提交有关材料.

平安保险H股周四收盘报67.8港元,过去一个月来升14.58%;A股周四收盘报44.99元人民币.(完)

浏览汇丰控股其他新闻,请点选

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)