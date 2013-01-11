《台湾报摘》--经济日报1月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--热钱来了!台北股汇市昨展现双涨行情,新台币兑美元 汇率升至29.088,创16个月新高;台股 价量齐扬,成交突破千亿台币,为去年12月以来最大量.分析师认为,股汇市已启动短多行情.
* 其他:
--广电三法部分条文修正草案今日将进行朝野大对决,国家通讯传播委员会(NCC)昨晚表示,广电三法反媒体垄断条文若顺利通过,是最坏结果,将冲击数位汇流产业,建请立法院等待NCC反媒体垄断专法出炉,将加速推出草案.
--台湾面板产业应注意南韩在大陆的布局与挑战,外贸协会董事长王志刚昨日引用大陆面板女王白为民的意见指出,南韩在大陆投资新一代面板厂将于今年底前陆续投产,将成为台厂在大陆劲敌,大陆本地面板厂也将兴起,台厂应提高警觉.
--两岸货币清算机制即将上线,台湾金控兼台湾银行董事长刘灯城,月底将亲赴中国大陆北京、上海,拜会人民银行官员洽商相关细节,同时也会与中国银行等大陆银行高层会面,洽谈未来新台币清算行参加行等合作计画.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。