《台湾报摘》--经济日报1月11日

* 头版头条:

--热钱来了!台北股汇市昨展现双涨行情,新台币兑美元 汇率升至29.088,创16个月新高;台股 价量齐扬,成交突破千亿台币,为去年12月以来最大量.分析师认为,股汇市已启动短多行情.

* 其他:

--广电三法部分条文修正草案今日将进行朝野大对决,国家通讯传播委员会(NCC)昨晚表示,广电三法反媒体垄断条文若顺利通过,是最坏结果,将冲击数位汇流产业,建请立法院等待NCC反媒体垄断专法出炉,将加速推出草案.

--台湾面板产业应注意南韩在大陆的布局与挑战,外贸协会董事长王志刚昨日引用大陆面板女王白为民的意见指出,南韩在大陆投资新一代面板厂将于今年底前陆续投产,将成为台厂在大陆劲敌,大陆本地面板厂也将兴起,台厂应提高警觉.

--两岸货币清算机制即将上线,台湾金控兼台湾银行董事长刘灯城,月底将亲赴中国大陆北京、上海,拜会人民银行官员洽商相关细节,同时也会与中国银行等大陆银行高层会面,洽谈未来新台币清算行参加行等合作计画.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.