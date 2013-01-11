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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 08:44 BJT

《台湾重要政经日程》--1月11日

===================今日重要政经消息=====================

1/11(五) --15:00 经济部商业司例行记者会.

==================近期重要政经消息======================

1/17(四) --14:00 台湾台积电第一季业绩展望说明会.

1/18(五) --12:30 央行代财政部标售"财102-1期"国库券,金额250亿台币,期限182天期,21日发行.

1/21(一) --16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.

1/22(二) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.

1/23(三) --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为升5.85%. --12:30 央行代财政部标售"102甲3期"公债400亿台币,年期为20年期,1月28日发行. --12:30 央行代财政部标售五年期102/2公债,金额400亿台币.

1/25(五) --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为年增3.26%.

2/5(二) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数,12月为+1.61%. --12:30 央行代财政部标售"102甲4期"公债400亿台币,年期为两年期,8日交割. --16:10 央行公布1月底外汇存底,12月底为4,031.69亿美元.

2/6(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-2期"国库券,数额200亿元,期限273天期,7日发行.

2/7 (四) --16:00 财政部公布1月进出口数据,上月出口金额年增9.0%.

2/11-2/15 --农历春节假期.

2/22(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.

2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.

2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.

3/1(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.

3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.

3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.

4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.

6/12(三) --端午节休市一日.

9/14(六) --弹性放假补行上班一日.

9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.

10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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