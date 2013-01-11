《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月11日

路透香港1月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.751港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高80.71点或0.6%,报13,471.22点.因中国出口强于预期,引发对全球 经济增长前景的乐观情绪. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 214.420 -0.31 36292 16.620 0.48 中国铝业 13.280 6.58 107292 4.117 1.16 中国移动 58.750 2.53 203717 91.074 1.36 中国人寿 51.320 0.08 71703 26.519 0.64 中石油 142.300 0.34 23382 11.030 0.82 中石化 119.210 1.63 16496 9.240 0.87 汇丰控股 54.460 1.42 236806 84.424 1.53 中电信 56.380 1.15 28061 4.370 0.69 中国联通 17.400 2.11 226373 13.487 1.10 兖州煤业 18.470 1.76 64702 14.316 1.97 华能国际 37.110 0.43 22708 7.191 0.57 南方航空 28.470 7.35 23280 4.413 0.30 东方航空 22.780 5.95 7034 1.766 -50.26 中芯国际 3.230 5.90 246941 0.501 0.14(完 ) (记者 李珊珊; 审校)