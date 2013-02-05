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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 17:05 BJT

表格: 中国房地产商1月销售表现

路透香港2月5日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年1月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):
    
                      13年1月      12年12月     按月变化    按年变化   2013年以来   2013年全年
                                                                                    目标
 ..............................................................................     
 *富力地产            26.3         30.01        -12.4%      +115%      26.3         未有透露
 *恒大地产            72.5         76.9         -5.7%       +226.1%    72.5         100
 *世茂房地产<0813.HK  41.21        38.1         +8.2%       +353%      41.21        未有透露
 >                                                                                  
 *首创置业            8.9          22.6         -60.6%      +360%      8.9          未有透露
 *万科                190.7        140.7        +35.5%      +56.31%    190.7        未有透露
 *合景泰富            13.39        10.13        +32%        +231%      13.39        未有透露
                                                                                    
     
                         12月        11月        按月变化    2012年全年   全年目标
 ..............................................................................
 龙湖地产                42.7        39.2        +8.9%       401.3        390
 保利地产                97.07       87.03       +11.5%      1,017.39     未有透露
 金地集团                42          39          +7.7%       341.5        310
 中国海外                56.3        52.2        +7.9%       1,115.2      1,000^^^
 雅居乐                  60          32.2        +86.3%      330.7        315^^
 中渝置地                11.19       9.36        +19.6%      78.56        68
 
  注:^碧桂园称2012年销售目标为比上年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与上年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元. 
     ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
     * 为已更新. (完)

 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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