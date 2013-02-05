表格: 中国房地产商1月销售表现

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
路透香港2月5日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年1月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 13年1月 12年12月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年全年 目标 .............................................................................. *富力地产 26.3 30.01 -12.4% +115% 26.3 未有透露 *恒大地产 72.5 76.9 -5.7% +226.1% 72.5 100 *世茂房地产<0813.HK 41.21 38.1 +8.2% +353% 41.21 未有透露 > *首创置业 8.9 22.6 -60.6% +360% 8.9 未有透露 *万科 190.7 140.7 +35.5% +56.31% 190.7 未有透露 *合景泰富 13.39 10.13 +32% +231% 13.39 未有透露 12月 11月 按月变化 2012年全年 全年目标 .............................................................................. 龙湖地产 42.7 39.2 +8.9% 401.3 390 保利地产 97.07 87.03 +11.5% 1,017.39 未有透露 金地集团 42 39 +7.7% 341.5 310 中国海外 56.3 52.2 +7.9% 1,115.2 1,000^^^ 雅居乐 60 32.2 +86.3% 330.7 315^^ 中渝置地 11.19 9.36 +19.6% 78.56 68 注:^碧桂园称2012年销售目标为比上年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与上年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元. ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。