表格: 中国房地产商1月销售表现

路透香港2月5日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年1月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 13年1月 12年12月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年全年 目标 .............................................................................. *富力地产 26.3 30.01 -12.4% +115% 26.3 未有透露 *恒大地产 72.5 76.9 -5.7% +226.1% 72.5 100 *世茂房地产<0813.HK 41.21 38.1 +8.2% +353% 41.21 未有透露 > *首创置业 8.9 22.6 -60.6% +360% 8.9 未有透露 *万科 190.7 140.7 +35.5% +56.31% 190.7 未有透露 *合景泰富 13.39 10.13 +32% +231% 13.39 未有透露 12月 11月 按月变化 2012年全年 全年目标 .............................................................................. 龙湖地产 42.7 39.2 +8.9% 401.3 390 保利地产 97.07 87.03 +11.5% 1,017.39 未有透露 金地集团 42 39 +7.7% 341.5 310 中国海外 56.3 52.2 +7.9% 1,115.2 1,000^^^ 雅居乐 60 32.2 +86.3% 330.7 315^^ 中渝置地 11.19 9.36 +19.6% 78.56 68 注:^碧桂园称2012年销售目标为比上年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与上年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元. ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)