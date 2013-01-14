港报财经评论: 回气,再走更远的路--经济日报1月12日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
回气,再走更远的路/ 林瑞芬
力有不足,恒指昨早抽高至23,486,最终跌0.39%,报23,264.国指高见12,023又受阻,收市跌0.74%,报11,842.大市成交额832亿港元,新股热加配股热,暂时需要消化.恒指渐抵2011年首季蟹货区23,500-24,000,略回气,提防随时反覆波动.自去年8月憧憬美国QE3.5,到9月实现,港股起步约在19,000点,途中过关希腊续债成功、”十八大”定局中国政治、中国避开”硬着陆”及美国避开”财政悬崖”,恒指才冲至近期高水平23,500成果.2011年首季横行后急回,见图显示恒指23,500-24,000为蟹货阻力区,国指12,500为主,成后市发展关键.逢蟹货区,须配合新催化剂刺激,大成交有动力的突破方为准.心中盘算,上半年计落,后市如要产生强力催化剂,或有三大引子:一是美国国债触顶上限谈判成功过关.二是外资对中国投资重现狂热.三是欧猪五国的还债滚借高峰期在4月又过关.
其一是美国国债触上限再调升问题,有美国智库两党政策中心Bipartisan Policy Center认为最早于2月底至3月中,因计算了2月15日至3月15日财政部将获得2,770亿美元税收,同期开支为4,510亿美元,其中很多是退税,因此第一个月财政部有1,740亿美元的帐单不能支付.财政部就没有足够现金支付,美国国债上限必须谈判上调.市场当知风险在两党又未能在最后限期达成谈判,之不过,这又是对美国经济以至国民生死攸关的关口,联邦政府无钱用,必引来国民严重不满,因此,又大胆推测,两党政治人物不会拿政治前途来玩,最终会达成共识.至于国债最终上调之后,评级机构可以下刀把美国国债信贷评级下调,到其时会否带来国际市场的震荡.有认为美国国债已与日本国债一样,被调低评级所带来震撼力未必如想像般强,因日债定有一批自己友拥趸,而美债目前来讲仍有一批国际人士做拥趸,只是国际投资者对美国政府的偿债能力不动摇,就无大问题.只是市场人士在国债上限谈判前,扰攘一番在所难免.
其二,是中国政经的发展,将左右国际投资者为港股带来资金的活跃程度.从资金投入A股ETF初步判断,外资对A股的信心回来,也只不过是在去年12月,由于10-11月经济已有见底回升数据实质支持,以及”十八大”之后政局已定.今年要令外资加强信心,关键应该讲紧3月召开的”两会”,中国领导高层的位置更为确立之后,各地各部门的经济活动能力必更为活跃.这方面,偏向于乐观,乐观等候中国经济的回升及企业利润的改善证明.上证指数昨摆脱近日闪局急回1.8%至2,243,无疑令投资者失望.2012年12月CPI略超预期被指是元凶,就有些强词夺理.(B03)
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路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。