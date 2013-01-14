港报财经评论: 回气,再走更远的路--经济日报1月12日

回气,再走更远的路/ 林瑞芬

力有不足,恒指昨早抽高至23,486,最终跌0.39%,报23,264.国指高见12,023又受阻,收市跌0.74%,报11,842.大市成交额832亿港元,新股热加配股热,暂时需要消化.恒指渐抵2011年首季蟹货区23,500-24,000,略回气,提防随时反覆波动.自去年8月憧憬美国QE3.5,到9月实现,港股起步约在19,000点,途中过关希腊续债成功、”十八大”定局中国政治、中国避开”硬着陆”及美国避开”财政悬崖”,恒指才冲至近期高水平23,500成果.2011年首季横行后急回,见图显示恒指23,500-24,000为蟹货阻力区,国指12,500为主,成后市发展关键.逢蟹货区,须配合新催化剂刺激,大成交有动力的突破方为准.心中盘算,上半年计落,后市如要产生强力催化剂,或有三大引子:一是美国国债触顶上限谈判成功过关.二是外资对中国投资重现狂热.三是欧猪五国的还债滚借高峰期在4月又过关.

其一是美国国债触上限再调升问题,有美国智库两党政策中心Bipartisan Policy Center认为最早于2月底至3月中,因计算了2月15日至3月15日财政部将获得2,770亿美元税收,同期开支为4,510亿美元,其中很多是退税,因此第一个月财政部有1,740亿美元的帐单不能支付.财政部就没有足够现金支付,美国国债上限必须谈判上调.市场当知风险在两党又未能在最后限期达成谈判,之不过,这又是对美国经济以至国民生死攸关的关口,联邦政府无钱用,必引来国民严重不满,因此,又大胆推测,两党政治人物不会拿政治前途来玩,最终会达成共识.至于国债最终上调之后,评级机构可以下刀把美国国债信贷评级下调,到其时会否带来国际市场的震荡.有认为美国国债已与日本国债一样,被调低评级所带来震撼力未必如想像般强,因日债定有一批自己友拥趸,而美债目前来讲仍有一批国际人士做拥趸,只是国际投资者对美国政府的偿债能力不动摇,就无大问题.只是市场人士在国债上限谈判前,扰攘一番在所难免.

其二,是中国政经的发展,将左右国际投资者为港股带来资金的活跃程度.从资金投入A股ETF初步判断,外资对A股的信心回来,也只不过是在去年12月,由于10-11月经济已有见底回升数据实质支持,以及”十八大”之后政局已定.今年要令外资加强信心,关键应该讲紧3月召开的”两会”,中国领导高层的位置更为确立之后,各地各部门的经济活动能力必更为活跃.这方面,偏向于乐观,乐观等候中国经济的回升及企业利润的改善证明.上证指数昨摆脱近日闪局急回1.8%至2,243,无疑令投资者失望.2012年12月CPI略超预期被指是元凶,就有些强词夺理.(B03)